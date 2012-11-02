Моя главная задача не содрать с вас деньги, а улучшить ваши идеи.

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Доброго дня суток!

Попали вы на эту страницу случайно или специально неважно, важно что вы здесь увидите и получить. Я начинающий фрилансер и веб-дизайнер, но с довольно богатым опытом и уровнем работы. Выполняю ваши заказы любого уровня, будь это ваш YouTube канал или полноценный сайт. Моя главная задача не содрать с вас деньги, а улучшить ваши идеи.

Вам красота - мне прибыль.

Сбербанк MasterCard AVA: 5469 4200 1199 5225

Сбербанк MasterCard FD: 5469 4200 1696 1842

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