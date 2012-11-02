Денис Акимов feverdream72feverdream72
30 летРоссия/Нижний Новгород
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Моя главная задача не содрать с вас деньги, а улучшить ваши идеи.
Доброго дня суток!
Попали вы на эту страницу случайно или специально неважно, важно что вы здесь увидите и получить. Я начинающий фрилансер и веб-дизайнер, но с довольно богатым опытом и уровнем работы. Выполняю ваши заказы любого уровня, будь это ваш YouTube канал или полноценный сайт. Моя главная задача не содрать с вас деньги, а улучшить ваши идеи.
Вам красота - мне прибыль.
Сбербанк MasterCard AVA: 5469 4200 1199 5225
Сбербанк MasterCard FD: 5469 4200 1696 1842
Яндекс.Деньги: 41001810003226
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