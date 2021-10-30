UI/UX design

Обучалась 4 года в колледже КНУТД, имею образование младшего специалиста по специальности графический дизайн. Свободно работаю в фигме , так же хорошо знаю иллюстратор и фотошоп.Слежу за трендами , могу сделать дизайн простым , удобным и красивым .Отлично знаю как работать с цветами , композицией и со шрифтами.Знаю принципы и правила веб-дизайна.Умею разрабатывать лендинги, сайты , интерфейсы , мобильные приложения , баннеры, иллюстрации , плакаты , визитки и многое другое , работаю в основном с вектором.Ответственно подхожу к работе , стараюсь придерживаться правилу " не оставляй на завтра то , что можно сделать сегодня" , так же быстро выполняю различные задачи.