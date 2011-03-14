fialka-Olga

Архитектор-дизайнер

Дорохина Ольга Анатольевна

________________________________________Телефон: 0997048017

ОБРАЗОВАНИЕ сентябрь 2004 - июнь 2010

Полтавский национальный технический университет им.Ю.Кондратюка

• факультет "архитектурный"

• специальность "Архитектура жилых и гражданских зданий"

• специалист

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ работаю в программах ArchiCAD, 3D max, Photoshop, CorelDRAW. Ознакомлена с принципом работы в программах AutoCAD, Artlantis.

Разработка интерьеров жилых помещений.

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА • ответственная

• коммуникабельная

• каждое начатое дело довожу до конца

• активность

• творческое мышление

• профессиональный подход к работе

• пунктуальная

• дисциплинированная