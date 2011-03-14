fialka-Olga

Архитектор-дизайнер
Дорохина Ольга Анатольевна
________________________________________Телефон: 0997048017
ОБРАЗОВАНИЕ сентябрь 2004 - июнь 2010
Полтавский национальный технический университет им.Ю.Кондратюка
• факультет "архитектурный"
• специальность "Архитектура жилых и гражданских зданий"
• специалист
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ работаю в программах ArchiCAD, 3D max, Photoshop, CorelDRAW. Ознакомлена с принципом работы в программах AutoCAD, Artlantis.
Разработка интерьеров жилых помещений.
ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА • ответственная
• коммуникабельная
• каждое начатое дело довожу до конца
• активность
• творческое мышление
• профессиональный подход к работе
• пунктуальная
• дисциплинированная