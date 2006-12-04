- автоматизация банковской деятельности;

- криптографическая защита информации;

- комплексная автоматизация;

- автоматизация бухгалтерского учета;

- автоматизация управленческого учета;

- техническое обеспечение;

- системная интеграция;

- поставка оборудования;

- поддержка информационных систем;

- аутсорсинг.

Лицензии: Министерства экономики и по вопросам европейской интеграции Украины про импорт дисков для лазерных систем считывания; Департамента специальных телекоммуникационных систем и защиты информации СБУ.

Свидетельства: про внесение субъекта предпринимательской деятельности в Реестр разработчиков и распространителей программного обеспечения; про функциональную пригодность аппаратных и программных средств к использованию в НСМЭП.

Награды: дипломы победителя Всеукраинского конкурса разработчиков программного обеспечения "Soft Reggatta".