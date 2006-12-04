- автоматизация банковской деятельности;
- криптографическая защита информации;
- комплексная автоматизация;
- автоматизация бухгалтерского учета;
- автоматизация управленческого учета;
- техническое обеспечение;
- системная интеграция;
- поставка оборудования;
- поддержка информационных систем;
- аутсорсинг.
Лицензии: Министерства экономики и по вопросам европейской интеграции Украины про импорт дисков для лазерных систем считывания; Департамента специальных телекоммуникационных систем и защиты информации СБУ.
Свидетельства: про внесение субъекта предпринимательской деятельности в Реестр разработчиков и распространителей программного обеспечения; про функциональную пригодность аппаратных и программных средств к использованию в НСМЭП.
Награды: дипломы победителя Всеукраинского конкурса разработчиков программного обеспечения "Soft Reggatta".