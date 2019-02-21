fibiolga

Ольга fibiolga

 
28 летРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Регистрация товарного знака

Проведу консультацию по вопросам регистрации товарного знака.

Консультация будет включать в себя: 

1. Проверку логотипа по абсолютным основаниям для отказа в регистрации, на которые может сослаться Роспатент (наличие различительной способности, противоречие общественным интересам и т. д. ); 

2. Проверку логотипа на наличие относительных оснований (наличие либо отсутствие уже зарегистрированного товарного знака на момент составления консультации); 

3. Рекомендации по изменению логотипа, если имеются препятствия в регистрации; 

4. Подбор классов МКТУ; 

5. Ответы на дополнительные вопросы, если таковые имеются. 

Присылайте свой логотип, его краткое описание, а также перечень товаров или услуг, в отношении которых вы хотите зарегистрировать знак (можно указать своими словами, либо воспользоваться сайтом mktu.info).

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