Регистрация товарного знака

Проведу консультацию по вопросам регистрации товарного знака.

Консультация будет включать в себя:

1. Проверку логотипа по абсолютным основаниям для отказа в регистрации, на которые может сослаться Роспатент (наличие различительной способности, противоречие общественным интересам и т. д. );

2. Проверку логотипа на наличие относительных оснований (наличие либо отсутствие уже зарегистрированного товарного знака на момент составления консультации);

3. Рекомендации по изменению логотипа, если имеются препятствия в регистрации;

4. Подбор классов МКТУ;

5. Ответы на дополнительные вопросы, если таковые имеются.

Присылайте свой логотип, его краткое описание, а также перечень товаров или услуг, в отношении которых вы хотите зарегистрировать знак (можно указать своими словами, либо воспользоваться сайтом mktu.info).