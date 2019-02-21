Проведу консультацию по вопросам регистрации товарного знака.
Консультация будет включать в себя:
1. Проверку логотипа по абсолютным основаниям для отказа в регистрации, на которые может сослаться Роспатент (наличие различительной способности, противоречие общественным интересам и т. д. );
2. Проверку логотипа на наличие относительных оснований (наличие либо отсутствие уже зарегистрированного товарного знака на момент составления консультации);
3. Рекомендации по изменению логотипа, если имеются препятствия в регистрации;
4. Подбор классов МКТУ;
5. Ответы на дополнительные вопросы, если таковые имеются.
Присылайте свой логотип, его краткое описание, а также перечень товаров или услуг, в отношении которых вы хотите зарегистрировать знак (можно указать своими словами, либо воспользоваться сайтом mktu.info).