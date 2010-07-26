Необходимо воссоздать функционал сайта онлайн-записи на русском языке, включая удобную систему wysiwyg - администрирования.
- $200Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт11 лет назад
На базе CMS Joomla нужно построить простой интерфейс ввода-вывода и сохранения текстовой и графической информации. Доктор логиниться [для демонстрации работы создать базу из 3 докторов с полями id, фио, логин, пароль]. Доктор находит по номеру амб. ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно перевести www.websight.ru на движок Joomla «под ключ». Обязательные условия: 1. Минимальная потеря трафика с поисковых машин. 2. Сохранение всех URL и внутренних ссылок. 3. Текст тематических страниц (папки anat, cbx, drug, dx, edu, exam, ibeauty, jokes, op, prof) затащить ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Анимированный баннер 200 х 200 следующего содержания: 1. велика ли польза от студбилета летом? 2. им не укрыться от солнца 3. не навеять прохлады 4. мы предлагаем пользу 5. предъяви билет и получи до 3000 рублей скидки на рефракционную ...Баннеры1 исполнительЗавершен13 лет назад