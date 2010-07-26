ficus1976

Евгений ficus1976

 
47 летРоссия/Чебоксары
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Простой интерфейс ввода-вывода на joomla

    На базе CMS Joomla нужно построить простой интерфейс ввода-вывода и сохранения текстовой и графической информации. Доктор логиниться [для демонстрации работы создать базу из 3 докторов с полями id, фио, логин, пароль]. Доктор находит по номеру амб. ...

    JoomlajQuery
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Переезд сайта на joomla

    Нужно перевести www.websight.ru на движок Joomla «под ключ». Обязательные условия: 1. Минимальная потеря трафика с поисковых машин. 2. Сохранение всех URL и внутренних ссылок. 3. Текст тематических страниц (папки anat, cbx, drug, dx, edu, exam, ibeauty, jokes, op, prof) затащить ...

    JoomlaСайт на Joomla
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Внутренний баннер

    Анимированный баннер 200 х 200 следующего содержания: 1. велика ли польза от студбилета летом? 2. им не укрыться от солнца 3. не навеять прохлады 4. мы предлагаем пользу 5. предъяви билет и получи до 3000 рублей скидки на рефракционную ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
TSpell
Тимур 
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
$4
10 баллов
10 лет назад
Внутренний баннер
Все супер! рекомендую всем к сотрудничеству!
Быстро и качественно выполнил работу. С вниманием отнесся ко всем post-production пожеланиям, несмотря на то, что ТЗ было достаточно поверхностно сформулировано. Рекомендую.
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