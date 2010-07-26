Анимированный баннер 200 х 200 следующего содержания: 1. велика ли польза от студбилета летом? 2. им не укрыться от солнца 3. не навеять прохлады 4. мы предлагаем пользу 5. предъяви билет и получи до 3000 рублей скидки на рефракционную ...