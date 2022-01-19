fidankhalil

Графический дизайнер
Я студентка 3-го курса. Я учусь на информационных технологиях, но ищу работу фрилансера в сфере графического дизайна.
Я очень трудолюбивый и ответственный человек. Я открыта для
обучение и получение новых навыков для самосовершенствования в качестве профессионального графического
дизайнер. Обладая хорошими навыками управления временем, я могу выполнить и
выполнять все задачи вовремя. Я предлагаю вам такие услуги, как разработка логотипа и брендинг, так и дизайн упаковки, журналов, брошюр и ролл-апов.