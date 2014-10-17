fides1989

Вера Соколова fides1989

 
34 годаРоссия/Москва
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Дизайн сайтов, landing-page, логотипов, фирменных стилей, полиграфии.

Я занимаюсь дизайном сайтов, landing-page, логотипов, фирменных стилей, полиграфии. Опыт работы 6 лет. Хочу предложить Вам сотрудничество на фриланс-основе.

Мои работы можно посмотреть на моем сайте: www.right-brain.ru

Для Вас цены ниже, чем указаны на сайте!

Изначально создавала сайт как студию, но сейчас нет возможности ее раскручивать, да и желания возиться с бухгалтерией тоже нет. Поэтому сейчас ищу работу на фрилансе.

Адекватность и соблюдение сроков гарантирую!

Если заинтересует – пишете, отвечу на все вопросы.

Дизайн сайта
Дизайн продукции
нет отзывов
от $100
от 3 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $150
от 3 дней
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
от $50
от 2 дней
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $100
от 2 дней
нет рейтинга