Дизайн сайтов, landing-page, логотипов, фирменных стилей, полиграфии.

Я занимаюсь дизайном сайтов, landing-page, логотипов, фирменных стилей, полиграфии. Опыт работы 6 лет. Хочу предложить Вам сотрудничество на фриланс-основе.

Мои работы можно посмотреть на моем сайте: www.right-brain.ru

Для Вас цены ниже, чем указаны на сайте!

Изначально создавала сайт как студию, но сейчас нет возможности ее раскручивать, да и желания возиться с бухгалтерией тоже нет. Поэтому сейчас ищу работу на фрилансе.

Адекватность и соблюдение сроков гарантирую!

Если заинтересует – пишете, отвечу на все вопросы.