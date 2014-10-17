Дизайн сайтов, landing-page, логотипов, фирменных стилей, полиграфии.
Я занимаюсь дизайном сайтов, landing-page, логотипов, фирменных стилей, полиграфии. Опыт работы 6 лет. Хочу предложить Вам сотрудничество на фриланс-основе.
Мои работы можно посмотреть на моем сайте: www.right-brain.ru
Для Вас цены ниже, чем указаны на сайте!
Изначально создавала сайт как студию, но сейчас нет возможности ее раскручивать, да и желания возиться с бухгалтерией тоже нет. Поэтому сейчас ищу работу на фрилансе.
Адекватность и соблюдение сроков гарантирую!
Если заинтересует – пишете, отвечу на все вопросы.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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- Логотип для консалтингового агенства152 просмотра
- Логотип для компании "МИСТ"164 просмотра
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- Логотип для рыбного ресторана1003 просмотра
- Логотип центра Raket Club2206 просмотров
Дизайн продукции
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Логотипы и Знаки
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Наружная реклама
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Фирменный стиль
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