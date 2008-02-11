Мы специализируемся на создании сайтов «под ключ» и сопровождении web-сайтов. Выполнение интернет-проектов любой сложности — от промо-сайта до интернет-магазина.
Нам интересно долговременное сотрудничество с Вами. Мы не делаем "просто дизайн". Мы создаем сайты целиком и сопровождаем их в дальнейшем.
Мы не бросаем сделанный проект, а предлагаем Вам дальнейшую поддержку сайта. Это позволяет поддерживать его на высоком уровне долгое время.
В связи с появишимися случаями фишинга связанного с моим портфолио, прошу обращать внимание на e-mail с которого Вам пишут.
Наши ответы могут быть ТОЛЬКО с [email protected]
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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- Osago-kasko.ru2994 просмотра
- Sertesa.ru3234 просмотра
- Gara.ru2442 просмотра
- Nevskaya-tour.ru1139 просмотров
- Cicgroup.ru1183 просмотра
- Www.mol.bio.msu.ru1043 просмотра
- Pro-mart.ru877 просмотров
- Cifroteka.ru791 просмотр
- Flash-pleer.ru |1035 просмотров