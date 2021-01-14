fiestas

Борис fiestas

 
43 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Программирование ПО под Linux

Соловьев Борис

e-mail: [email protected]

телефон: +79219164389

Telegram: @F1estas (https://t.me/F1estas)

Skype: fiesta_1981

Основные навыки:

  • Программирование: C/C++ (только под UNIX/Linux), PHP, HTML, shell-скрипты (Linux), awk, sed,  SQL
  • Система автоматизации сборки проектов: CMake, Makefile
  • Работа с инфраструктурой LLVM (разработка LLVM-проходов на уровне промежуточного представления (LLVM-IR) на базе Clang/LLVM компилятора)
  • Разработка смарт-контрактов на языке C++ под блокчейн EOSio
  • Опыт внедрения, сопровождения и обслуживания систем Linux более 10-и лет;
  • Опыт работы с базами данных: MySQL, PostgreSQL, Oracle
  • IP-телефония.  Огромный опыт работы с программным продуктом Asterisk, оборудованием Cisco. Опыт организация офисной телефонии "с нуля" на 20 рабочих мест + CallCenter на 50 рабочих мест, на базе Астериск.
  • Есть опыт модификации исходных кодов Астериск под нужды заказчика (разработка дополнительных модулей, внедрение доп.функциональности в код Астериска)
  • Настройка: Iptables, DNS (bind9), Nginx, PHP5-fpm +SSL, MySQL, Mail (Postfix), VPN,
  • Отличные знания протокола SIP (программирование на С++ SIP клиент-сервера "с нуля")
Системное программирование
нет отзывов
$10/час
от $100от 1 дня
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