Программирование ПО под Linux
Соловьев Борис
e-mail: [email protected]
телефон: +79219164389
Telegram: @F1estas (https://t.me/F1estas)
Skype: fiesta_1981
Основные навыки:
- Программирование: C/C++ (только под UNIX/Linux), PHP, HTML, shell-скрипты (Linux), awk, sed, SQL
- Система автоматизации сборки проектов: CMake, Makefile
- Работа с инфраструктурой LLVM (разработка LLVM-проходов на уровне промежуточного представления (LLVM-IR) на базе Clang/LLVM компилятора)
- Разработка смарт-контрактов на языке C++ под блокчейн EOSio
- Опыт внедрения, сопровождения и обслуживания систем Linux более 10-и лет;
- Опыт работы с базами данных: MySQL, PostgreSQL, Oracle
- IP-телефония. Огромный опыт работы с программным продуктом Asterisk, оборудованием Cisco. Опыт организация офисной телефонии "с нуля" на 20 рабочих мест + CallCenter на 50 рабочих мест, на базе Астериск.
- Есть опыт модификации исходных кодов Астериск под нужды заказчика (разработка дополнительных модулей, внедрение доп.функциональности в код Астериска)
- Настройка: Iptables, DNS (bind9), Nginx, PHP5-fpm +SSL, MySQL, Mail (Postfix), VPN,
- Отличные знания протокола SIP (программирование на С++ SIP клиент-сервера "с нуля")
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Системное программирование
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