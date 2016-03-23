fifz

Олеся Матвеева fifz

 
38 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$900
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Доработка карточек товара, наполнение

    Нужно дозаполнить карточки по 92 товарам на сайте. [list][*]Стоимость 20р/карточка[*]Оплата 100% предоплата безналичным платежом [*]Необходимые материалы будут высланы исполнителю на почту[*]Результат работы, по окончанию и сообщению об этом исполнителем, будет проверяться заказчиком визуально на наличие выполненного задания[*]Возможность последующей ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Разместить товары на сайте 3 Техпорт

    Нам нужно разместить наши товары на сайте http://www.techport.ru/ разместить 203 карточки товара.  [list][*]Стоимость 30р/карточка[*]Оплата 100% предоплата безналичным платежом [*]Необходимые материалы будут высланы исполнителю на почту[*]Результат работы, по окончанию и сообщению об этом исполнителем, будет проверяться заказчиком визуально на наличие выполненного ...

    Карточки товаров
    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разместить товары на сайте 2

    Нам нужно разместить наши товары на сайте [url=http://www.namatrase.ru/]http://matrasy-magazin.ru/[/url] разместить 206 карточек товара.  [list][*]Стоимость 30р/карточка[*]Оплата 100% предоплата безналичным платежом [*]Необходимые материалы будут высланы исполнителю на почту[*]Результат работы, по окончанию и сообщению об этом исполнителем, будет проверяться заказчиком визуально на наличие выполненного ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Разместить товары на сайте

    Нам нужно разместить наши товары на сайте [url=http://www.namatrase.ru/]http://matrasy-magazin.ru/[/url] разместить 206 карточек товара.  [list][*]Стоимость 30р/карточка[*]Оплата 100% предоплата безналичным платежом [*]Необходимые материалы будут высланы исполнителю на почту[*]Результат работы, по окончанию и сообщению об этом исполнителем, будет проверяться заказчиком визуально на наличие выполненного ...

    Наполнение сайтов15 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разместить товары на сайте

    Нам нужно разместить наши товары на сайте [url=http://www.namatrase.ru/]http://www.namatrase.ru/[/url]  разместить 206 карточек товара.  [list][*]Стоимость 30р/карточка[*]Оплата 100% предоплата безналичным платежом [*]Необходимые материалы будут высланы исполнителю на почту[*]Результат работы, по окончанию и сообщению об этом исполнителем, будет проверяться заказчиком визуально на наличие выполненного ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад
Отзывы фрилансеров
bezlepkina
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
день назад
$900
10 баллов
7 лет назад
Доработка карточек товара, наполнение
С Олесей работать очень приятно: четкие задачи, своевременная оплата. Рекомендую!
Блестящее исполнение, с Лерой приятно работать! Даже оперативно выявляет недоработки проекта в течение исполнения заказа, о которых не было обговорено. Профессиональный подход, рекомендую! Останетесь довольны =)
Ответный отзыв
bezlepkina
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
день назад
$500
10 баллов
7 лет назад
Разместить товары на сайте
Работать с Олесей легко и приятно.
Качественно и в срок! Рекомендую
Ответный отзыв
bezlepkina
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
день назад
$100
10 баллов
7 лет назад
Разместить товары на сайте 2
Спасибо за приятное сотрудничество!
Выполнено на отлично
Ответный отзыв