Нам нужно разместить наши товары на сайте http://www.techport.ru/ разместить 203 карточки товара. [list][*]Стоимость 30р/карточка[*]Оплата 100% предоплата безналичным платежом [*]Необходимые материалы будут высланы исполнителю на почту[*]Результат работы, по окончанию и сообщению об этом исполнителем, будет проверяться заказчиком визуально на наличие выполненного ...