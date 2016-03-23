Нужно дозаполнить карточки по 92 товарам на сайте. [list][*]Стоимость 20р/карточка[*]Оплата 100% предоплата безналичным платежом [*]Необходимые материалы будут высланы исполнителю на почту[*]Результат работы, по окончанию и сообщению об этом исполнителем, будет проверяться заказчиком визуально на наличие выполненного задания[*]Возможность последующей ...
- Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нам нужно разместить наши товары на сайте http://www.techport.ru/ разместить 203 карточки товара. [list][*]Стоимость 30р/карточка[*]Оплата 100% предоплата безналичным платежом [*]Необходимые материалы будут высланы исполнителю на почту[*]Результат работы, по окончанию и сообщению об этом исполнителем, будет проверяться заказчиком визуально на наличие выполненного ...Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Нам нужно разместить наши товары на сайте [url=http://www.namatrase.ru/]http://matrasy-magazin.ru/[/url] разместить 206 карточек товара. [list][*]Стоимость 30р/карточка[*]Оплата 100% предоплата безналичным платежом [*]Необходимые материалы будут высланы исполнителю на почту[*]Результат работы, по окончанию и сообщению об этом исполнителем, будет проверяться заказчиком визуально на наличие выполненного ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нам нужно разместить наши товары на сайте [url=http://www.namatrase.ru/]http://matrasy-magazin.ru/[/url] разместить 206 карточек товара. [list][*]Стоимость 30р/карточка[*]Оплата 100% предоплата безналичным платежом [*]Необходимые материалы будут высланы исполнителю на почту[*]Результат работы, по окончанию и сообщению об этом исполнителем, будет проверяться заказчиком визуально на наличие выполненного ...Наполнение сайтов15 заявокЗакрыт8 лет назад
Нам нужно разместить наши товары на сайте [url=http://www.namatrase.ru/]http://www.namatrase.ru/[/url] разместить 206 карточек товара. [list][*]Стоимость 30р/карточка[*]Оплата 100% предоплата безналичным платежом [*]Необходимые материалы будут высланы исполнителю на почту[*]Результат работы, по окончанию и сообщению об этом исполнителем, будет проверяться заказчиком визуально на наличие выполненного ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад