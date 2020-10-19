Эстетика и стиль - неотъемлемая составляющая того, что я хочу видеть в работе.

Сделаю ваш дизайн и визуальный контент - Вашим основным конкурентным преимуществом.Моя специализация - создание эстетичного, современного, но при этом понятного и содержательного дизайна. Разработка айдентики, изучение или создание концепции бренда плюс реализация всех составляющих: нейминга (названия), логотипа, фирменного стиля и всех вытекающих визуальных элементов. Создавая фирменный стиль охвачу весь спектр Вашей деятельности в том числе и оформление социальных сетей, маркетплейсов. Мой опыт позволит бренду стать узнаваемым даже без использования логотипа.Создаю иллюстрации для книг, постеров, обложек и прочего. Разрабатываю фирменных персонажей. Также могу просто отрисовать необходимое изображение в вектор, стилизовать имеющееся изображение или воплотить Вашу идею рисунка.

В работе преимущественно использую Photoshop, Illustrator, InDesign и ручную графику. Знаю все технические тонкости верстки, типографики, допечатной подготовки, требования полиграфии, поэтому Вам не стоит беспокоиться о технических аспектах проекта. Если Вы не уверены в формате файла, размере, последующей печати - я с удовольствием проконсультирую Вас, помогу подобрать материал, метод производства и сопровожу проект после завершения разработки. Краеугольным камнем в основе хорошего дизайна - является целостная и детально продуманная концепция, которую я помогу Вам сформировать или доработать.Строго придерживаюсь количества уникальных вариантов, которое заявляю до начала работы над проектом, поэтому разделяю работу поэтапно: клаузура (миниатюры вариантов) - эскизы - получение детальных комментариев - доработка выбранного варианта. Если же Вы хотите "поиграть с формами" или "поискать идею", я сделаю ещё варианты за обговоренную оплату. Исходя из опыта, не буду обещать сверхбыстрых сроков (если это конечно не суть задания), ведь хороший "продукт" должен быть осмыслен, выдержан и функционален. В работах делаю максимум упора на эстетике, композиционном решении, шрифтах и функциональном применении создаваемого. Опыт коммерческой работы более 5 лет. Работала над проектами максимально различными, но в каждый вложила максимум навыков, любви и креативного мышления.