fikus-pikus

HTML/CSS Developer
+ Блочная / фиксированная вёрстка.
+ HTML, CSS, Подключение скриптов.
+ Могу взяться за адаптивную вёрстку.
+ Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 8.0+).
+ Простой, (комментируемый) читабельный код с соблюдением стандартов W3C.
+ Подключение нестандартных шрифтов и использование спрайтов.
Я начинающий Front-end developer. Есть огромное желание подкреплённое финансовой потребностью взять проект для наработки портфолио.
Качество гарантирую, ибо надо мой сидит мой наставник (https://www.odesk.com/users/~013ad74f3ced3e3071)