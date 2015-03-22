fikus-pikus

HTML/CSS Developer

+ Блочная / фиксированная вёрстка.

+ HTML, CSS, Подключение скриптов.

+ Могу взяться за адаптивную вёрстку.

+ Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 8.0+).

+ Простой, (комментируемый) читабельный код с соблюдением стандартов W3C.

+ Подключение нестандартных шрифтов и использование спрайтов.

Я начинающий Front-end developer. Есть огромное желание подкреплённое финансовой потребностью взять проект для наработки портфолио.

Качество гарантирую, ибо надо мой сидит мой наставник (https://www.odesk.com/users/~013ad74f3ced3e3071)