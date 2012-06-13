fila61

Евгений fila61

 
39 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад

Планировочные и стилевые решения.

Варианты перепланировки с расстановкой мебели.

Эскизы помещений (трехмерное моделирование).

предварительная визуализация.

Цветовые решения.

согласование.

Финальная визуализация.

Технологические решения.

Экспликация помещений после перепланировки.

План демонтажа перегородок.

План монтажа перегородок.

План привязки кухонного оборудования.

План привязки сантех. оборудования.

План теплого пола.

План электрики с указанием размещения розеток, кондиционеров.

План полов.

План потолков (построение, уровни, разрезы)

План расположения светильников.

План привязки светильников к выключателям.

Схема раскладки плитки на фартуке кухни.

Раскладка плитки в ванной комнате и санузлах.

Развертки стен помещений.

Чертежи нестандартных элементов (ниши из ГКЛ, витражи, мебель на заказ)

Ведомость отделки помещений.

3D-графика
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Интерьеры и Экстерьеры
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Обработка фотографий
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Фотосъемка
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