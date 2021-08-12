filatova11

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Доброго времени суток, уважаемые заказчики!

Меня зовут Ксения, мне 25 лет.

На данный момент я государственный служащий в управлении образовании, год назад я работала делопроизводителем в детском саду, потом ещё в 3-х муниципальных общеобразовательных школах специалистом по кадрам и секретарем учебной части. Мои навыки: знание деловой переписки, знание кадрового делопроизводства, знание ТК РФ, оформление трудовых договоров, должностных инструкций, разработка штатной расстановки, штатного расписания, принимаю участие в работе по подбору, отбору, расстановке кадров, подбор персонала, приём, увольнение, переводы, отчёты СЗВ-ТД, СЗВ-М, оформление больничных листов, оставление личных дел сотрудников, составление табеля учёта рабочего времени, ведение личных дел, карточки Т-2, внесение в них изменений, связанных с трудовой деятельностью, подготовка справок, составление графиков отпусков и контроль за его соблюдением, работа с ПФР (пенсионным фондом),ежемесячное отправление отчётности в ЦЗН (Центр занятости населения) о кадровом составе, об условиях квотирования, о вакансиях, оформление отпусков, составление приказов, ведение воинского учета, консультирование по кадровым вопросам, написание протоколов совещаний.