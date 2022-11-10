filatovaanna4555

Доброго дня! Англійська С1, магістр фінансів, банкір. Люблю подорожувати та вдосконалювати свої навики англійскої мови. Я комунікабельна, відпов

Доброго дня! Англійська С1, магістр фінансів, банкір. Люблю подорожувати та вдосконалювати свої навики англійскої мови. Я комунікабельна, відповідальна, клієнтоорієнтована та цілеспрямована. Працюю з 18 років в банку, тому знаю, як правильно «догодити клієнту». Докладніше про роботу?: ? Оплата виключно після виконання роботи та вашого повного нею задоволення. ? Ціни не високі, мені потрібний досвід, вам якісний переклад – ми точно домовимося. ? Перекладаю що завгодно, у будь-яких кількостях. ? Ціну та час обговоримо.