filatovaanna4555

Анна filatovaanna4555

 
25 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Доброго дня! Англійська С1, магістр фінансів, банкір. Люблю подорожувати та вдосконалювати свої навики англійскої мови. Я комунікабельна, відпов

Доброго дня!  Англійська С1, магістр фінансів, банкір.  Люблю подорожувати та вдосконалювати свої навики англійскої мови.  Я комунікабельна, відповідальна, клієнтоорієнтована та цілеспрямована.  Працюю з 18 років в банку, тому знаю, як правильно «догодити клієнту».  Докладніше про роботу?:   ? Оплата виключно після виконання роботи та вашого повного нею задоволення.   ?  Ціни не високі, мені потрібний досвід, вам якісний переклад – ми точно домовимося.   ? Перекладаю що завгодно, у будь-яких кількостях.   ? Ціну та час обговоримо.