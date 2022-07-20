filinova_alyona

Веб-дизайнер/Figma /Landing page/Интернет-магазин

Здравствуйте!

 Баннеры, лендинги, многостраничные сайты в Figma

 Создание текстов для сайта

Меня зовут Алёна. Я работаю веб-дизайнером в Figma. Больше всего в профессии меня привлекает то, что можно работать, воплощая идеи других в жизнь и создавая красоту. Мой путь: полжизни в художественной школе, потом обучающие курсы по профессии веб-дизайнера. Кстати, по образованию я филолог, так что работа с текстами также входит в мои компетенции.

Расскажу немного о работе над проектом.

Этапы работы:

1. Брифинг, на котором я постараюсь выяснить ваши основные запросы по сайту.

2. Анализ ЦА, создание мудборда, структуры сайта, подбор цветов и шрифтов (определяемся с количеством и порядком блоков, а также стилистикой сайта)

3. Создание прототипа сайта

4. Правки по блокам и расположению фрагментов

5. Согласовываем первый экран (обычно я предлагаю заказчику 3-5 вариантов исполнения)

4. Готовый дизайн

5. Вносим финальные правки

К каждому человеку необходим индивидуальный подход. Кто-то приходит с готовой идеей и остается только воплотить вашу задумку в жизнь; кто-то не знает точно, чего хочет от сайта и ждет свежих идей от творческого человека; а у кого-то уже есть готовый прототип сайта, тогда остается только "добавить красок" в этот мир.

Пишите, обговорим каждый вариант!