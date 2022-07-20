filinova_alyona

Алёна Филинова filinova_alyonafilinova_alyona
Здравствуйте!
Баннеры, лендинги, многостраничные сайты в Figma
Создание текстов для сайта
Меня зовут Алёна. Я работаю веб-дизайнером в Figma. Больше всего в профессии меня привлекает то, что можно работать, воплощая идеи других в жизнь и создавая красоту. Мой путь: полжизни в художественной школе, потом обучающие курсы по профессии веб-дизайнера. Кстати, по образованию я филолог, так что работа с текстами также входит в мои компетенции.
Расскажу немного о работе над проектом.
Этапы работы:
1. Брифинг, на котором я постараюсь выяснить ваши основные запросы по сайту.
2. Анализ ЦА, создание мудборда, структуры сайта, подбор цветов и шрифтов (определяемся с количеством и порядком блоков, а также стилистикой сайта)
3. Создание прототипа сайта
4. Правки по блокам и расположению фрагментов
5. Согласовываем первый экран (обычно я предлагаю заказчику 3-5 вариантов исполнения)
4. Готовый дизайн
5. Вносим финальные правки
К каждому человеку необходим индивидуальный подход. Кто-то приходит с готовой идеей и остается только воплотить вашу задумку в жизнь; кто-то не знает точно, чего хочет от сайта и ждет свежих идей от творческого человека; а у кого-то уже есть готовый прототип сайта, тогда остается только "добавить красок" в этот мир.
Пишите, обговорим каждый вариант!