Рад приветствовать Вас в моем портфолио
Рад приветствовать Вас в моем профайле. Как вы уже поняли меня зовут Игорь, я специализируюсь на вэб-дизайне, живу и работаю в городе Челябинск. Я молодой, социально активный человек, разбираюсь в современных тенденциях вэб-дизайна.
Предоставляю услуги по созданию макетов ваших будущих порталов, интерент-магазинов, сайтов визиток, промо-сайтов... Так же в мой спектр услуг входит разработка общего стиля и сопутствующих материалов (Логотипов, иконок....и т.д.)
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Портфолио
- VTRENDE – Социальная сеть599 просмотров