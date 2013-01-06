Рад приветствовать Вас в моем портфолио

Рад приветствовать Вас в моем профайле. Как вы уже поняли меня зовут Игорь, я специализируюсь на вэб-дизайне, живу и работаю в городе Челябинск. Я молодой, социально активный человек, разбираюсь в современных тенденциях вэб-дизайна.

Предоставляю услуги по созданию макетов ваших будущих порталов, интерент-магазинов, сайтов визиток, промо-сайтов... Так же в мой спектр услуг входит разработка общего стиля и сопутствующих материалов (Логотипов, иконок....и т.д.)