Алексей сделал для сайта нашего заказчика карту-схему парка ледового катка: - задание было сделано быстро; - карта правильно отражала все существенные аспекты местности и инфраструктуру парка; - цвета карты хорошо подошли к дизайну сайта; - заказчику результат сразу понравился. Алексей сделал даже несколько больше в плане детализации карты, чем предполагало задание. Всем рекомендуем Алексея.