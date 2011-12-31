filipas

Олегович Алексей filipas

 
37 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

volhov
41 год
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
8 баллов
10 лет назад
Нужен скидочный купон на проживание в хостеле
норм
Отличный заказчик и приятный в общении человек; моментальная оплата и понятный заказ. Что еще нужно?)
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Saatizo
Уланов 
50 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
13 лет назад
Нарисовать карту-схему ледового катка
Алексей сделал для сайта нашего заказчика карту-схему парка ледового катка: - задание было сделано быстро; - карта правильно отражала все существенные аспекты местности и инфраструктуру парка; - цвета карты хорошо подошли к дизайну сайта; - заказчику результат сразу понравился. Алексей сделал даже несколько больше в плане детализации карты, чем предполагало задание. Всем рекомендуем Алексея.
Было приятно поработать с Сергеем. Понятные задачи и хорошая и мгновенная оплата труда. Буду рад, если пересечемся на каком-то проекте еще раз. :)
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