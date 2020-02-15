filipenkoantony

Специалист по эффективному развитию

Филипенко Антон Владимирович На вакансию: менеджер по продажам, развитию, рекламе.сведения о себе: -Дата рождения 30.01.1989-Место проживания г. Краснодар -Контактные данные: тел.8 (900)254-99-83-Личные качества:Организационные способности, креативность, лояльность, объективность.-Опыт работы:~Арт-директор. клуб "KMZ"*формирование организационной структуры.*разработка и реализация маркетинговой стратегии *подбор персонала, постановка задач~Менеджер по продажам (продюсер) телеконал"1НТК"*расширение клиентской базы *проведение переговоров с потенциальными клиентами*заключение и ведение договоров~Менеджер по продажам брэндинговое агентство "ТОР"*расширение клиентской базы *проведение переговоров с потенциальными клиентами*заключение и ведение договоровДополнительная информация:Я парень 30- и лет. нахожусь в поиске всепоглащающей и интересной работы. Рассматриваю предложение абсолютно разных характеров... фаст-фуд не предлагать. Но у меня есть пожелания, как например очень творческая работа. Я согласен творить, но при условии если мне предоставят 37 оригинальных плакатов советской пропаганды, тогда я смогу справиться с любой поставленной передо мной задачей, НО по своему. Скажем так, у меня есть свой взгляд, который иногда расходится со взглядами мэйнстрима 21- го века, и со здравым смыслом. Я готов на Всё... в рамках закона и не очень, в том числе вступить в оппозицию. Владею великим языком В.В.Жиреновского, Ф.М.Достоевского и когда у меня романтичное настроение , я с невероятной легкостью могу цитировать Н.Б.Джигурду (при стеснении могу путать слова и времена, проходит со временем. ) Я мог бы писать забавные рассказы, придумывать выдумывать, ибо фантазия моя, хлеб мой, надеюсь в скором будущем. А пока я не имею состояний работы, я порой лишь фантазирую что ем. Имею специфические интересы о которых наверное говорить не стоит, но если Вы спросите то думаю смогу Вас заинтересовать. За уделённое внимание этой писанине отдельное спасибо! Если я представляю хоть малейшей интерес, не с медицинской точки зрения, прошу предоставить мне шанс.