filippchenkova

Елена filippchenkova

 
36 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад

ДИЗАЙН

Дизайн сайта (индивидуальный)

Логотип

Визитная карточка

Фирменный бланк

Фирменный стиль

Флеш анимация

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Обслуживание сайта

Регистрация домена .ru

Домен .com

Хостинг

СОЗДАНИЕ

Создание промо сайта

Создание сайта с системой управления

Создание полноценного Интернет-магазина

Создание флеш сайта

РЕКЛАМА

Продвижение промо сайта

Оптимизация сайта

Продвижение в поисковых системах yandex и др.

Контекстное размещение, активная реклама

ТОП-10 + Яндекс. Дерект

Баннерная реклама

Написание информационных статей

Реклама на досках объявлений

Реклама в каталогах