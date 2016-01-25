filipppetrov

Опыт работы:[table]
1999 г. – 2007 г. – Институт стран Востока, старший преподаватель;
2007-2012гг. – Российский государственный социальный университет, , старший преподаватель;
2013 по н.в. – Московский государственный гуманитарно-технологический университет, старший преподаватель, сотрудник международного отдела,
ответственный за сектор КНР.
Внештатный переводчик: с 2007 г. по н.в. работа на пуско-наладочных работах в компаниях: «Международная алюминиевая компания», «Сибирский берег»,
«Семья и комфорт», «Трубополимер», «Проминдуктор», «Красная лента»,
«МВ-Вискотекс» и др.
Работа переводчиком на международных выставках в ВЦ «Сокольники».
[/table] 12. Родной язык: русский 13. Знание иностранных языков: китайский и английский