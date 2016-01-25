filipppetrov

китайский и английский

Опыт работы:[table]

1999 г. – 2007 г. – Институт стран Востока, старший преподаватель;

2007-2012гг. – Российский государственный социальный университет, , старший преподаватель;

2013 по н.в. – Московский государственный гуманитарно-технологический университет, старший преподаватель, сотрудник международного отдела,

ответственный за сектор КНР.

Внештатный переводчик: с 2007 г. по н.в. работа на пуско-наладочных работах в компаниях: «Международная алюминиевая компания», «Сибирский берег»,

«Семья и комфорт», «Трубополимер», «Проминдуктор», «Красная лента»,

«МВ-Вискотекс» и др.

Работа переводчиком на международных выставках в ВЦ «Сокольники».

[/table] 12. Родной язык: русский 13. Знание иностранных языков: китайский и английский