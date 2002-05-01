Образование
основное
* 2002 — Самарский Государственный Педагогический Университет, Учитель-режиссёр, преподователь МХК
Профессиональный опыт
03.2008 - 11.2008, ООО "Рекогмишн"
Информационные технологии/системная интеграция
веб-дизайнер, полиграфия
* разработка и поддержка фирменного стиля компании.
* создание полиграфических материалов в рамках проведения маркетинговых акций;
* верстка и допечатная подготовка (офсет, цифра, шелкография, широкоформатка);
* разработка дизайна и структуры сайта;
* оформление и наполнение информацией сайтов;
* изготовление баннеров для размещения на сайтах компании и других сайтах;
* мультимедийные презентации;
10.2007 - 02.2008, Продюссерский центр "Антураж"
Шоу-бизнес/развлечения/игорный бизнес
креатив-менеджер
Поиск и привлечение новых клиентов, обработка заказов, ведение заказов.
Разработка и проведение различных мероприятий, участие в тендерах, бюджетирование, составление сценарного плана, утверждение тайминга.
Подбор и привлечение внешних исполнителей, проведение кастингов, подписание договоров с подрядчиками, контроль выполнение бытового и технического райдера.
Составление сметы, контроль оплаты счетов и расходов по проектам, формирование текущей и итоговой отчетности для клиента.
Выезд на мероприятия и контроль мероприятий.
Разработка и представление креативных идей проекта, Написание сценария мероприятия.
Организация вечеринок «под ключ»
Организация работы персонала, служб подряда, управление
Подбор актеров, ведущих, артистов
02.2005 - 05.2006, Рекламное агенство "Биг Бренд"
Дизайн/мультимедиа/полиграфия
художник - дизайнер
Разработка дизайна и подготовка к печати рекламно-полиграфической продукции (упаковка, каталоги, календари, наружная реклама);
Визуализация торговых площадей, выставочных стендов и интерьеров.
05.2002 - 02.2005, МЧС
Государственные организации
Преподователь - методист
Организация учебного процесса, составление расписания.
Дополнительная информация
Гражданство:
* Россия
Разрешение на работу в странах:
* Россия
Языки
* Русский: Родной язык
* английский: базовые знания
Ключевые навыки
опытный пользователь программ Photoshop, illustrator, flash, corel-painter.
Работа на графическом планшете , рисунок от руки.
Портфолио находится здесь www.design.bugulma.ru