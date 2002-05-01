Образование

основное

* 2002 — Самарский Государственный Педагогический Университет, Учитель-режиссёр, преподователь МХК

Профессиональный опыт

03.2008 - 11.2008, ООО "Рекогмишн"

Информационные технологии/системная интеграция

веб-дизайнер, полиграфия

* разработка и поддержка фирменного стиля компании.

* создание полиграфических материалов в рамках проведения маркетинговых акций;

* верстка и допечатная подготовка (офсет, цифра, шелкография, широкоформатка);

* разработка дизайна и структуры сайта;

* оформление и наполнение информацией сайтов;

* изготовление баннеров для размещения на сайтах компании и других сайтах;

* мультимедийные презентации;

10.2007 - 02.2008, Продюссерский центр "Антураж"

Шоу-бизнес/развлечения/игорный бизнес

креатив-менеджер

Поиск и привлечение новых клиентов, обработка заказов, ведение заказов.

Разработка и проведение различных мероприятий, участие в тендерах, бюджетирование, составление сценарного плана, утверждение тайминга.

Подбор и привлечение внешних исполнителей, проведение кастингов, подписание договоров с подрядчиками, контроль выполнение бытового и технического райдера.

Составление сметы, контроль оплаты счетов и расходов по проектам, формирование текущей и итоговой отчетности для клиента.

Выезд на мероприятия и контроль мероприятий.

Разработка и представление креативных идей проекта, Написание сценария мероприятия.

Организация вечеринок «под ключ»

Организация работы персонала, служб подряда, управление

Подбор актеров, ведущих, артистов

02.2005 - 05.2006, Рекламное агенство "Биг Бренд"

Дизайн/мультимедиа/полиграфия

художник - дизайнер

Разработка дизайна и подготовка к печати рекламно-полиграфической продукции (упаковка, каталоги, календари, наружная реклама);

Визуализация торговых площадей, выставочных стендов и интерьеров.

05.2002 - 02.2005, МЧС

Государственные организации

Преподователь - методист

Организация учебного процесса, составление расписания.

Дополнительная информация

Гражданство:

* Россия

Разрешение на работу в странах:

* Россия

Языки

* Русский: Родной язык

* английский: базовые знания

Ключевые навыки

опытный пользователь программ Photoshop, illustrator, flash, corel-painter.

Работа на графическом планшете , рисунок от руки.

Портфолио находится здесь www.design.bugulma.ru