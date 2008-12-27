Разработка ПО

E-mail: [email protected]

ICQ: 43188290

Мы независимая группа IT-специалистов. Основные направления нашей деятельности:

- автоматизацией финансово-хозяйственной деятельности учреждений и организаций бюджетной сферы, а также коммерческих предприятий;

- Web-программирование и дизайн;

- разработка технической документации;

- архитектурное проектирование;

- 3D моделирование;

При решении любой поставленной перед группой задачи мы всегда используем комплексный подход:

- выясниение сути задачи;

- написание технического задания;

- выбор оптимального решения;

- проектирование;

- разработка;

- тестирование;

- документирование;

- приемо-сдаточные работы

Девиз нашей группы:" Каждый проект для нас является уникальным и значимым"