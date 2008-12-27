Разработка ПО
E-mail: [email protected]
ICQ: 43188290
Мы независимая группа IT-специалистов. Основные направления нашей деятельности:
- автоматизацией финансово-хозяйственной деятельности учреждений и организаций бюджетной сферы, а также коммерческих предприятий;
- Web-программирование и дизайн;
- разработка технической документации;
- архитектурное проектирование;
- 3D моделирование;
При решении любой поставленной перед группой задачи мы всегда используем комплексный подход:
- выясниение сути задачи;
- написание технического задания;
- выбор оптимального решения;
- проектирование;
- разработка;
- тестирование;
- документирование;
- приемо-сдаточные работы
Девиз нашей группы:" Каждый проект для нас является уникальным и значимым"