Финансовый аналитик

• Цифры - это моя стихия! Я очень сильный, талантливый финансист. Тринадцатилетний опыт работы в экономике различных компаний научил понимать и видеть экономику компаний насквозь. Я сильнейший аналитик, эксперт в мире финансов, у меня острый ум и дальновидность и эксклюзивный подход к экономике компаний.

• Мои первостепенные задачи – это порядок и прозрачность в финансах компании и чёткое и ясное понимание собственниками бизнеса, пожалуй, самой важной составляющей любого предприятия. Грамотные и рациональные управленческие решения - залог успеха и процветания Вашего бизнеса!

• Опыт работы финансовым директором более 5 лет

• Имеются рекомендации от собственников бизнеса, с которыми сотрудничаю

• Много читаю литературы из мира финансов, постоянно учусь