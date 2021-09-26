ОПЛАТА 135 USD Нужно разработать посадочную страницу для нового жилого комплекса Легендарный-Северный Обязательные блоки: - о комплексе (там расположен будет генплан) - галерея (рендеры) - расположение (привязка к карте) - ход строительства - подземный паркинг и кладовки ...
ООО СДС-Финанс
Строительная отрасль ХК "Сибирский Деловой Союз" создана для реализации проекта "Доступное жилье". Компания ООО "СДС - Финанс" начала свою деятельность в декабре 2005 г.
Строительная отрасль ХК "СДС":
Лидер: на рынке строительства недвижимости в Кузбассе. За годы работы компания возвела 1 млн 550 тысяч кв.метров жилья. Новоселами стали более 22 000 семей.
Развитие: компания строит в Кемерово, Кемеровской области (Березовский, Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевск, Анжеро-Cудженск), Кемеровский район, Новосибирск, Красноярск, Иркутск.
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