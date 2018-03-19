Здравствуйте. Нужно натянуть небольшой лендинг на Wordpress. Нужно чтобы всё можно было редактировать,желательно использовать произвольные поля ACF.Ничего нового добавлять не нужно. За подробностями пишите в ЛС.Кто выполнит хорошо это задание,с тем буду работать на ...