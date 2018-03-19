fincheran

Андрей Антонов fincheran

 
34 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
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  • Проблема с Woocommerce

    При покупке любого товара с помощью карты отображается ошибка SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 296 Сайт grossbrandточкаcomточкаua Прошу писать только по теме. Редизайны и переделки сайта не предлагать. Интересуют люди, ...

    WooCommerce
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Натянуть небольшой лендинг на Wordpress

    Здравствуйте. Нужно натянуть небольшой лендинг на Wordpress. Нужно чтобы всё можно было редактировать,желательно использовать произвольные поля ACF.Ничего нового добавлять не нужно. За подробностями пишите в ЛС.Кто выполнит хорошо это задание,с тем буду работать на ...

    WordPress
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Расширения для браузеров

    Всем привет. Интересует разработка расширения для браузеров(браузера) с следующим функционалом: Пользователь логинится на сайте под своим логином и паролем,далее на своей странице выбирает ip из предложенного списка и данное расширение должно автоматически установить данный ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Правки на Bootstrap 4

    Есть 2 шаблона на бутстрапе,всего  5-6 страниц. Верстка простая,без либо каких сложностей. В первом шаблоне баг: если сокращать ширину экрана,то все блоки перемещаются как надо и мобильная верстка выглядит как нужно,но если сразу открыть с ...

    Bootstrap
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Настроить страницу регистрации и авторизации

    Нужен исполнитель имеющий хорошие знания в PHP + MYSQL (желательно с примерами подобных проектов). В чем заключается задача: Есть уже две готовых сверстанных страницы (Сайт на самописном движке): Регистрация и Авторизация на сайте. ...

    MySQLPHP
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад