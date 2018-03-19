При покупке любого товара с помощью карты отображается ошибка SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 296 Сайт grossbrandточкаcomточкаua Прошу писать только по теме. Редизайны и переделки сайта не предлагать. Интересуют люди, ...
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Здравствуйте. Нужен лендинг на конструкторе Тильда. Прототип предоставлю. Из прототипа нужен только дизайн и функционал,не более. Бюджет: 600р. За подробностями пишите в ЛСHTML-верстка6 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Нужно натянуть небольшой лендинг на Wordpress. Нужно чтобы всё можно было редактировать,желательно использовать произвольные поля ACF.Ничего нового добавлять не нужно. За подробностями пишите в ЛС.Кто выполнит хорошо это задание,с тем буду работать на ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
Всем привет. Интересует разработка расширения для браузеров(браузера) с следующим функционалом: Пользователь логинится на сайте под своим логином и паролем,далее на своей странице выбирает ip из предложенного списка и данное расширение должно автоматически установить данный ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Есть 2 шаблона на бутстрапе,всего 5-6 страниц. Верстка простая,без либо каких сложностей. В первом шаблоне баг: если сокращать ширину экрана,то все блоки перемещаются как надо и мобильная верстка выглядит как нужно,но если сразу открыть с ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужен исполнитель имеющий хорошие знания в PHP + MYSQL (желательно с примерами подобных проектов). В чем заключается задача: Есть уже две готовых сверстанных страницы (Сайт на самописном движке): Регистрация и Авторизация на сайте. ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт7 лет назад