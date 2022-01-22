finderperson

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В рекрутинге 5 лет(до этого долгие годы занимался безопасностью бизнеса).Навыки подбора от линейного до административного персонала.2,5 года работал с литовскими транспортными компаниями(2 человека стали лучшими водителями года),так же приходилось обрабатывать и другие вакансии для Европы.В Украине активно сотрудничаю с производственными и торговыми компаниями.Основные позиции:

1.Рабочие специальности-упаковщицы,работники склада(карщик,грузчик,кладовщик-комплектовщик),водители,механик-наладчик,сантехник-монтажник.

2.Офисный сегмент-помощник руководителя,менеджер по продажам,бухгалтер,главный бухгалтер,архитектор-дизайнер.

Люблю свою работу,обожаю общение с людьми.