обо мне:)
Привет! Я начинающий графический дизайнер. У меня есть навыки рисования и академические знания, которые я непосредственно использую в работе. Основы свето - тени, композиции и принципы цветовых гармоний мне известны.
Работаю в таких редакторах как: Adobe Photoshop, Figma, Adobe Illustrator немного CorelDraw
Портфолио
- Мокап-презентация фирменного бейджанет просмотров
- Разработка бренд буканет просмотров
- Открытка на новый годнет просмотров
- Adobe illustrator простая градиентная иллюстрациянет просмотров
- Работа adobe illustrator2 просмотра
- Иллюстрация для сайта Приюта для бездомных животныхнет просмотров
- Мокап для презентации бренд буканет просмотров
- Иллюстрация для сайта рестрорананет просмотров
- Логотип учебного цетра2 просмотра
- Баннернет просмотров
- Карточка товара, рекламанет просмотров
- Постернет просмотров