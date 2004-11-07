обо мне:)

Привет! Я начинающий графический дизайнер. У меня есть навыки рисования и академические знания, которые я непосредственно использую в работе. Основы свето - тени, композиции и принципы цветовых гармоний мне известны.

Работаю в таких редакторах как: Adobe Photoshop, Figma, Adobe Illustrator немного CorelDraw