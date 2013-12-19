fingerlink

Добрый день. Вся суть в заголовке : ) Интернет магазин https://mirribalki.com.ua/ работает на Opencart 3.0.2.0, нужно сделать, чтобы в карточке товара по умолчанию была активна первая (или единственная) опция товара.
- Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый день. Есть интернет магазин рыболовной тематики. Необходимо собрать 500-1000 ключевых слов как высокочастотных, так и низкочастотных. Желательно разбив на категории.Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Наш сайт под DDoS атакой 2й день. На данный момент подключили бесплатный тариф на CloudFlare, но он не справляется даже с активированной кнопкой "Под атакой". Возможно, нужны доп настройки? Быть может есть сервисы, которые ...Служба поддержки4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужна предметная съемка различного не крупного товара. Только по Украине. Товар вышлем. Надеемся на долгосрочное сотрудничество.Фотосъемка30 заявокЗакрыт5 лет назад
- $10
Ищем человека для дизайна баннеров. Желательно понимание тематики "420". В данный момент нужно отрисовать до 30-го числа один баннер, как тестовое задание. В дальнейшем будем сотрудничать и дальше. Ссылка на сайт и ...Баннеры1 исполнительЗавершен6 лет назад
Ищем человека для дизайна баннеров. Ссылка на сайт и подробная информация о баннерах в прикрепленном файле. Пожалуйста, обязательно ознакомьтесь с тематикой. Ждем Ваши предложения по ценам.Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт6 лет назад
- $100
Будет делаться русская версия сайта http://www.magazin-legalizace.cz/cs/cannapedia/ Примеры страниц в приложении. Необходимо сделать редизайн с адаптацией на русскоязычное население. Также в Полной новости необходимо добавить блок, в котором будет выводиться логотип магазина, в ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт11 лет назад