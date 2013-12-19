fingerlink

Дмитрий Щедров fingerlink

 
37 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$18
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Opencart 3 Всегда активная первая опция в товаре

    Добрый день. Вся суть в заголовке : ) Интернет магазин https://mirribalki.com.ua/ работает на Opencart 3.0.2.0, нужно сделать, чтобы в карточке товара по умолчанию была активна первая (или единственная) опция товара.

    Opencart
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сбор ключевых слов 500-1000 шт.

    Добрый день. Есть интернет магазин рыболовной тематики. Необходимо собрать 500-1000 ключевых слов как высокочастотных, так и низкочастотных. Желательно разбив на категории.

    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Консультация о защите от DDoS атак, помощь в настройке

    Добрый день! Наш сайт под DDoS атакой 2й день. На данный момент подключили бесплатный тариф на CloudFlare, но он не справляется даже с активированной кнопкой "Под атакой". Возможно, нужны доп настройки? Быть может есть сервисы, которые ...

    Cloudflare
    Служба поддержки4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Баннер для интернет магазина "420" тематики

    $10

    Ищем человека для дизайна баннеров. Желательно понимание тематики "420". В данный момент нужно отрисовать до 30-го числа один баннер, как тестовое задание. В дальнейшем будем сотрудничать и дальше. Ссылка на сайт и ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Баннер для интернет-магазина

    Ищем человека для дизайна баннеров. Ссылка на сайт и подробная информация о баннерах в прикрепленном файле. Пожалуйста, обязательно ознакомьтесь с тематикой.  Ждем Ваши предложения по ценам.

    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн-редизайн Cannapedia

    $100

    Будет делаться русская версия сайта http://www.magazin-legalizace.cz/cs/cannapedia/ Примеры страниц в приложении. Необходимо сделать редизайн с адаптацией на русскоязычное население. Также в Полной новости необходимо добавить блок, в котором будет выводиться логотип магазина, в ...

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

Отзывы фрилансеров

ElCatto
Эдуард 
31 год
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$18
9 баллов
6 лет назад
Баннер для интернет магазина "420" тематики
Работали по предоплате, все прошло хорошо. Рекомендую.
Благодарю. Все быстро. С правками тоже проблем не возникло.
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