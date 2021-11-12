Дизайн интерьера, рабочие чертежи, перепланировка

Профильное образование ( ПГАСА 2009, дизайн архитектурной среды)

11 летний опыт в сфере строительства и дизайна: жилья, объектов общественного и коммерческого назначения, а также дизайн мебели.

Выполняю проекты от разработки идеи до ее реализации.

Чувствую стиль, пространство, пропорции. Знаю, разбираюсь в технических вопросах выполнения ремонтно-строительных задач, поэтому мои задумки интересны не только с точки зрения эстетики, но и их воплощения!