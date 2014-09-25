finking

Сергей finking

 
39 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Сайты под "ключ", а также доработки. Могу работать в праздники и выходные!

Языки программирования:

1. PHP

2. Javascript

Верстка:

HTML4+5

CSS2+3

Фреймворки

1. PHP

a. Laravel

b. Symfony 2

2. JavaScript

a. Jquery

c. Twitter Bootstrap

CMS

1. Joomla

2. Wordpress

Опыт:

1. MVC

2. ООП

3. GIT

4. Адаптивная верстка

5. Ajax

HTML-верстка
нет отзывов
от $25
от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
от $25
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $200
от 7 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $200
от 7 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $1000
от 30 дней
нет рейтинга