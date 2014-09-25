Сайты под "ключ", а также доработки. Могу работать в праздники и выходные!
Языки программирования:
1. PHP
2. Javascript
Верстка:
HTML4+5
CSS2+3
Фреймворки
1. PHP
a. Laravel
b. Symfony 2
2. JavaScript
a. Jquery
c. Twitter Bootstrap
CMS
1. Joomla
2. Wordpress
Опыт:
1. MVC
2. ООП
3. GIT
4. Адаптивная верстка
5. Ajax
Действие аккаунта приостановлено!
HTML-верстка
нет отзывов
от $25
от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
от $25
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $200
от 7 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $200
от 7 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $1000
от 30 дней
нет рейтинга