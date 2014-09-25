Сайты под "ключ", а также доработки. Могу работать в праздники и выходные!

Языки программирования:

1. PHP

2. Javascript

Верстка:

HTML4+5

CSS2+3

Фреймворки

1. PHP

a. Laravel

b. Symfony 2

2. JavaScript

a. Jquery

c. Twitter Bootstrap

CMS

1. Joomla

2. Wordpress

Опыт:

1. MVC

2. ООП

3. GIT

4. Адаптивная верстка

5. Ajax