ВЯЧЕСЛАВ ФИНН
Санкт Петербург
моб. тел.: +7 951 675 0410
e-mail: [email protected]
31.12.1979
ОПЫТ РАБОТЫ
в сфере дизайна
08.2005 – 06.2008
ООО «PVG - принт».
Дизайнер.
Подготовка файлов под широкоформатную печать, цветокоррекция, вывод цветопроб, цветоделение, работа с заказчиками и т.д.
08.2008 – 01.2010
ООО «ЛивПропертити.ру»
Дизайнер.
Оптимизация фото и видео для публикаций в интернете.
Изготовление Flash и Gif баннеров. Работа с баннерной системой AdRiver.
06.2010 – по наст. время
ООО «Келла-Студио»
Специалист предпечатной подготовки.
Pc/Mac, Photoshop‚ Illustrator‚ Indesign, Acrobat.
Прописка в Санкт-Петербурге.
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