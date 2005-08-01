ВЯЧЕСЛАВ ФИНН

Санкт Петербург

моб. тел.: +7 951 675 0410

e-mail: [email protected]

31.12.1979

ОПЫТ РАБОТЫ

в сфере дизайна

08.2005 – 06.2008

ООО «PVG - принт».

Дизайнер.

Подготовка файлов под широкоформатную печать, цветокоррекция, вывод цветопроб, цветоделение, работа с заказчиками и т.д.

08.2008 – 01.2010

ООО «ЛивПропертити.ру»

Дизайнер.

Оптимизация фото и видео для публикаций в интернете.

Изготовление Flash и Gif баннеров. Работа с баннерной системой AdRiver.

06.2010 – по наст. время

ООО «Келла-Студио»

Специалист предпечатной подготовки.

Pc/Mac, Photoshop‚ Illustrator‚ Indesign, Acrobat.

Прописка в Санкт-Петербурге.