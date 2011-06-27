Государственный воронежский университет( кафедра итальянской филологии)
Государственный университете г. Перуджа ( Италия)
В своих работах гарантирую отличное знание итальянского и русского языка. Так же выполняю некоторые переводы с английского.
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Переводы
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Редактирование и Корректура
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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Стихи, Песни и Проза
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