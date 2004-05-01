firdavs_usmanov

Фирдавс Усманов firdavs_usmanovfirdavs_usmanov
19 летУзбекистан/Ташкент
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Junior Front-end разработчик
На фриланс вышел недавно. Но работал в крупных компаниях, учавствуя в разработке больших коммерческих проектов. Имею опыт больше 1 года за спиной)
Навыки:
HTML/CSS/JavaScript
Препроцессоры SASS/SCSS/LESS
Система контроля версиями GIT
Кроссбраузерная и адаптивная вёстка
Примеры моих работ:
1) https://firdavs-stack.github.io/UDesign/
2) https://firdavs-stack.github.io/Brello/