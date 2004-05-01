firdavs_usmanov

Junior Front-end разработчик

На фриланс вышел недавно. Но работал в крупных компаниях, учавствуя в разработке больших коммерческих проектов. Имею опыт больше 1 года за спиной)

Навыки:

HTML/CSS/JavaScript

Препроцессоры SASS/SCSS/LESS

Система контроля версиями GIT

Кроссбраузерная и адаптивная вёстка

Примеры моих работ:

1) https://firdavs-stack.github.io/UDesign/

2) https://firdavs-stack.github.io/Brello/

3) https://firdavs-stack.github.io/Base/