Творческая натура с креативной жилкой))

Здравствуйте!

Меня зовут Александра. Я являюсь молодым специалистом-выпускником Пятигорского Государственного Лингвистического Университета, факультета международных отношений, по специализации связи с общественностью (PR). Также имею художественно-дизайнерское образование в сфере графического дизайна. Имею опыт работы в данной области.

Владею программами: CorelDraw, Illustrator, Photoshop, After Effects; Microsoft Word, Excel, Power Point. Увлекаюсь фотографией.

К работе подхожу ответственно и добросовестно; умею общаться с людьми - привлечь, заинтересовать, расположить. Стремлюсь совместить полученное образование в области дизайна и PR в будущей интересной работе; применить приобретенные знания и получить опыт, раскрыв себя, как талантливого PR-специалиста.

Обладаю креативным мышлением и творческим подходом. Умение правильно, грамотно и точно излагать свои мысли как в устной, так и в письменной форме не исключается).

Мои контакты: [email protected]