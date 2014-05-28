Имею время для работы

Приветствую!

ВО. Знание русского, украинского, польского, английского языков.

Интересует работа в сфере копирайтинг / рерайтинг.

Работала с различными тематиками: строительная, финансовая, юридическая, туристическая, и другие.

Буду рада сотрудничать с честными людьми с целью получения интересующей меня работы на длительный период. Со своей стороны гарантирую своевременное выполнение заказов, а также качественного выполнения работы.

Есть желание получать высокооплачиваемые заказы в необходимом для Вас количестве.

Услуги: Копирайтинг / Рерайтинг — от 16 грн. (или 1 EUR) за 1000 символов.

Возможность выхода в Интернет на 5–8 часов в сутки, компетентность во многих областях.