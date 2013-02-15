Добрый день. Нужна доработка на сайте (интернет-магазин) под управлением Bitrix, а также изменения в дизайне. Задача: Изменение некоторого функционала сайта и некоторое изменение дизайна.
Системы управления (CMS)6 заявок
Закрыт
12 лет назад
Добрый день. Нужна доработка на сайте (интернет-магазин) под управлением Bitrix, а также изменения в дизайне. Задача: Изменение некоторого функционала сайта и некоторое изменение дизайна.
Копирайт/Рерайт товара для интернет-магазина сантехники. + добавление фото к товару. От 300 до 800 символов без пробелов на каждую единицу товара, в зависимости от группы товаров. Использование ключевых слов 2-4 в каждой ...