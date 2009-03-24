firefromwithin

Необходимо нарисовать в иллюстраторе или фотошопе 4 варианта дизайна табличек (а по сути дизайна декоративных рамок для табличек). Таблички информационные, будут стоять в парке. Рамки для них должны быть стилизованы под определенную тематику (а-ля деревенский ...
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- Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $250
Речь идет о моделировании некоего стенда. Все подробности будут сообщены выбранному исполнителю. В качестве тестового задания попрошу заинтересованных лиц сделать модель и визуализацию участка стены из "снега и льда" (это одна из главных составляющих данных декораций). ...3D-графика17 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужен профессионал в Z-brush, способный быстро и качественно моделить художественные объекты (барельефы, скульптуры, статуэтки и т.п.). Например, сейчас требуется за сутки смоделить барельеф по эскизу, похожему на приводимый пример. Обычно времени бывает больше, но бывает, как например ...3D-графика18 заявокЗакрыт15 лет назад
Отзывы фрилансеров
$5
10 баллов
15 лет назад
Адекватный заказчик, понимает как нужно составить ТЗ, задержек по оплате не было :) рекомендую сотрудничать