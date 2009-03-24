firefromwithin

Нужен профессионал в Z-brush, способный быстро и качественно моделить художественные объекты (барельефы, скульптуры, статуэтки и т.п.). Например, сейчас требуется за сутки смоделить барельеф по эскизу, похожему на приводимый пример. Обычно времени бывает больше, но бывает, как например ...