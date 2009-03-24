firefromwithin

Manuel Silvio firefromwithin

 
NaN летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Эскизы табличек

    Необходимо нарисовать в иллюстраторе или фотошопе 4 варианта дизайна табличек (а по сути дизайна декоративных рамок для табличек). Таблички информационные, будут стоять в парке. Рамки для них должны быть стилизованы под определенную тематику (а-ля деревенский ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • 3D моделирование декораций

    $250

    Речь идет о моделировании некоего стенда. Все подробности будут сообщены выбранному исполнителю. В качестве тестового задания попрошу заинтересованных лиц сделать модель и визуализацию участка стены из "снега и льда" (это одна из главных составляющих данных декораций). ...

    3D-графика17 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Моделирование барельефа по эскизу

    Нужен профессионал в Z-brush, способный быстро и качественно моделить художественные объекты (барельефы, скульптуры, статуэтки и т.п.). Например, сейчас требуется за сутки смоделить барельеф по эскизу, похожему на приводимый пример. Обычно времени бывает больше, но бывает, как например ...

    3D-графика18 заявок
    Закрыт
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
yadroid
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
13 часов назад
$5
10 баллов
15 лет назад
Эскизы табличек
Адекватный заказчик, понимает как нужно составить ТЗ, задержек по оплате не было :) рекомендую сотрудничать