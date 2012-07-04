firegrabber

Программист C#, ASP.Net, MS SQL (удаленная работа)
Языки программирования (средства разработки) и опыт работы:
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C# (VisualStudio 2003 -2010) - 4 года
Transact-SQL (MS SQL Server 2000, 2005, 2008) - 10 лет
Delphi 5.0-7.0 - 5 лет
Oracle PL\SQL, Oracle 8.1.6, 9i - 1 год
InterBase SQL (InterBase 5x - 7x) - 1 год
Java - 1 год
Microsoft Visual FoxPro 8.0 - 3 года
PHP - 1 год
Опыт работы
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- Программист (удаленная разработка)
мар 2007 - май 2012 (5 лет 3 мес)
Aristotle International Inc., Washington, DC, USA (http://www.aristotle.com/)
от 100 до 500 сотрудников; IT - разработка ПО
Обработка и стандартизация средствами MSSQL данных по избирателям USA, адресных и телефонных баз различных стран (MS SQL Server 2008)
Сбор с веб сайтов данных и составление базы US sexual offenders, а так же адресных баз резидентов и компаний различных стран посредством программного комплекса DManager (C# VisualStudio 2008 -2010, MS SQL Server 2008)
Разработка сайта http://www.whereivote.com/ (C#, ASP.NET, VisualStudio 2010)
Обработка больших массивов адрессных и именных данных по США и Канаде с помощью объектных модулей комании Melissa Data Company (C# VisualStudio 2010, MS SQL Server 2008)
- инженер-программист
янв 2000 - мар 2007 (7 лет 3 мес)
ОАО "Сумыоблэнерго", Украина (http://www.soe.com.ua)
более 500 сотрудников; Энергетика и Энергоносители
Адаптивная обучающаяся система контроля знаний (PHP, Java)
Разработка серверной и клиенской части програмного комплекса «Побут» - ведение учета и расчет использованной электрической эненргии бытовыми абонентами (Visual FoxPro 6.0-8.0, MS SQL Server 2000)
Разработка программы учета и движения приборов учета электрической энергии (Borland Delphi 2005)
Образование
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Сумский Государственный Университет (Сумы, Украина)
Год окончания 1999
Прикладная математика, специалист
Владение языками
Английский — базовый
Русский — свободно
Украинский — свободно
Владение технологиями и языками разметки:
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.Net 2.0-4.5
ASP.Net (Web Forms, MVC)
VCL
Win Forms
ODBC\JDBC
Wiki Engine
HTML\XHTML, CSS
XML
JavaScript
Regular Expressions
SSIS