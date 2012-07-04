firegrabber

Граббинг и парсинг сайтов

Программист C#, ASP.Net, MS SQL (удаленная работа)

Языки программирования (средства разработки) и опыт работы:

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C# (VisualStudio 2003 -2010) - 4 года

Transact-SQL (MS SQL Server 2000, 2005, 2008) - 10 лет

Delphi 5.0-7.0 - 5 лет

Oracle PL\SQL, Oracle 8.1.6, 9i - 1 год

InterBase SQL (InterBase 5x - 7x) - 1 год

Java - 1 год

Microsoft Visual FoxPro 8.0 - 3 года

PHP - 1 год

Опыт работы

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- Программист (удаленная разработка)

мар 2007 - май 2012 (5 лет 3 мес)

Aristotle International Inc., Washington, DC, USA (http://www.aristotle.com/)

от 100 до 500 сотрудников; IT - разработка ПО

Обработка и стандартизация средствами MSSQL данных по избирателям USA, адресных и телефонных баз различных стран (MS SQL Server 2008)

Сбор с веб сайтов данных и составление базы US sexual offenders, а так же адресных баз резидентов и компаний различных стран посредством программного комплекса DManager (C# VisualStudio 2008 -2010, MS SQL Server 2008)

Разработка сайта http://www.whereivote.com/ (C#, ASP.NET, VisualStudio 2010)

Обработка больших массивов адрессных и именных данных по США и Канаде с помощью объектных модулей комании Melissa Data Company (C# VisualStudio 2010, MS SQL Server 2008)

- инженер-программист

янв 2000 - мар 2007 (7 лет 3 мес)

ОАО "Сумыоблэнерго", Украина (http://www.soe.com.ua)

более 500 сотрудников; Энергетика и Энергоносители

Адаптивная обучающаяся система контроля знаний (PHP, Java)

Разработка серверной и клиенской части програмного комплекса «Побут» - ведение учета и расчет использованной электрической эненргии бытовыми абонентами (Visual FoxPro 6.0-8.0, MS SQL Server 2000)

Разработка программы учета и движения приборов учета электрической энергии (Borland Delphi 2005)

Образование

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Сумский Государственный Университет (Сумы, Украина)

Год окончания 1999

Прикладная математика, специалист

Владение языками

Английский — базовый

Русский — свободно

Украинский — свободно

Владение технологиями и языками разметки:

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.Net 2.0-4.5

ASP.Net (Web Forms, MVC)

VCL

Win Forms

ODBC\JDBC

Wiki Engine

HTML\XHTML, CSS

XML

JavaScript

Regular Expressions

SSIS