Front-end developer

Студент, навчаюсь на 3-му курсі КПІ ім. Ігоря Сікорського на спеціальності "Комп'ютерні науки".



Володію HTML5, CSS3 (Sass / Scss), JS (ES5, ES6), React, Bootstrap.



Мій GitHub - https://github.com/firehawk89



Мої пет-проекти:

https://yelp-camp-1s3s.onrender.com/

https://firehawk89.github.io/expenses-react-app/

https://firehawk89.github.io/space-tourism-website/