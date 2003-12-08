Антон firehawk89firehawk89
20 летУкраина/Корсунь-Шевченковский
год на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
Front-end developer
Студент, навчаюсь на 3-му курсі КПІ ім. Ігоря Сікорського на спеціальності "Комп'ютерні науки".
Володію HTML5, CSS3 (Sass / Scss), JS (ES5, ES6), React, Bootstrap.
Мій GitHub - https://github.com/firehawk89
Мої пет-проекти:
https://yelp-camp-1s3s.onrender.com/
https://firehawk89.github.io/expenses-react-app/
Портфолио
- Лендінг для Skaunaнет просмотров
- Корпоративний сайт для Magmacreativeнет просмотров