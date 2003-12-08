firehawk89

Антон firehawk89

 
20 летУкраина/Корсунь-Шевченковский
год на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
Front-end developer

Студент, навчаюсь на 3-му курсі КПІ ім. Ігоря Сікорського на спеціальності "Комп'ютерні науки".

Володію HTML5, CSS3 (Sass / Scss), JS (ES5, ES6), React, Bootstrap.

Мій GitHub - https://github.com/firehawk89

Мої пет-проекти:

https://yelp-camp-1s3s.onrender.com/

https://firehawk89.github.io/expenses-react-app/

https://firehawk89.github.io/space-tourism-website/

BootstrapReactSCSSSASS
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