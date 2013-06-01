Есть два видео на youtube на тему переезда в другие страны, 2 часа 40 минут общей продолжительности. Нужно просмотреть эти видео, понять в какой момент идет речь о какой теме и сформировать тайм-коды. Видео 1: https://www.youtube.com/watch?v=aGmkbbs-dqg&t=1s Видео ...