firexel

Петров Александр firexel

 
34 годаВеликобритания/Эдинбург
13 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$8
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Расставить таймкоды в youtube-видео

    Есть два видео на youtube на тему переезда в другие страны, 2 часа 40 минут общей продолжительности. Нужно просмотреть эти видео, понять в какой момент идет речь о какой теме и сформировать тайм-коды. Видео 1: https://www.youtube.com/watch?v=aGmkbbs-dqg&amp;t=1s Видео ...

    Транскрибация1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Составить двуязычный договор по найму сотрудников

    Необходимо составить двуязычный договор(русский, английский) между российским ИП() и шведской компанией по помощи в подборе персонала. Основные пункты которые нужно указать в договоре: - подбираются разработчики ПО и дата-аналитики - цена за найм одного сотрудника - 1500 евро - ...

    Юридические услуги1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Перевод актуальных правил перевозки Животных в Великобританию

    Нужно сделать перевод вот этих правил: https://www.gov.uk/take-pet-abroad Собрать со всех 10 страничек в единый файл. Отдельно выделить цветом параграфы, относящиеся к кошкам.  Результат предоставить в виде Doc-файла.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Видеомонтаж ролика для youtube

    Запись - разговор 2х человек на определенную тему по видеосвязи. Есть 3 источника: - Камера снимающая 1-го(звук от него), Камера снимающая 2-го, Запись трансляции (на этой записи снят один человек, а звук от обоих). Звук с ...

    Видеомонтаж14 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужен удаленный python-разработчик на разработку нагруженных систем

    Задачи - разработка и поддержка онлайн биржи трафика с достаточно высокими нагрузками. Технологии - python, tornado, etcd. Требования: Опыт разработки серверных компонент на python Опыт удаленной работы Знакомство с tornado

    Python
    Системное программирование6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Платформа пробного ЕГЭ по математике

    Необходима простая платформа позволяющая проводить пробные ЕГЭ по математике. Включает в себя следующие понятия: - Тема - тематика на которую могут быть задачи. Тема может быть подтемой какой-то другой темы. - Задача -- Описание задачи(Может ...

    PythonDjango
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Уточнение тематики доменов

    $250

    Уточнение тематики доменов 1) Имеется список доменов, предположительно посвящённые Недвижимости в различных контекстах (500 доменов) 2) Имеется список тематик, связанных с недвижимостью.(12 тематик) 3) Для каждого сайта из общего списка следует найти все крупные разделы, посвящённые перечисленным тематикам, ...

    Редактирование и Корректура4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработать краулер сайта

    $150

    Есть краулер на python + scrapy (http://scrapy.org/), заточенный на сбор информации с одного сайта. Сайт через некоторое время (достаточно продолжительное) банит машинку с краулером по ip. Нужно доработать краулер таким образом чтобы он обошел это ...

    Python
    Системное программированиенет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка web-приложения для заказа еды

    $50

    Есть web-приложение длы заказа еды (http://zakagiedu.ru/etaj/web/), оно использует фреймворк sencha touch, поэтому работает только в webkit-based браузерах. Нужно сделать примерно такое-же, но с использованием какого-нибудь другого фреймворка, чтобы приложение работало во всех браузерах.

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад
Отзывы фрилансеров
belene
Алёна 
27 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$8
10 баллов
4 года назад
Расставить таймкоды в youtube-видео
Очень хороший заказчик.
Быстро и четко.
Ответный отзыв
hopewhole
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
14 дней назад
$42
10 баллов
6 лет назад
Составить двуязычный договор по найму сотрудников
Ценно (по опыту работы через интернет), когда заказчик на оперативной связи, сразу дает четкое и ясное задание. Оплата с точностью до секунды. Цивилизованное сотрудничество без накладок. Очень рекомендую заказчика!
Чисто и быстро
Ответный отзыв
marina_yosipenko
36 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
7 дней назад
$2
10 баллов
6 лет назад
Перевод актуальных правил перевозки Животных в Великобританию
Отличный заказчик! Четкое задание, приятное общение и быстрая оплата. Рекомендую!
Все качественно и в срок.
Ответный отзыв
Velerbu
51 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Перевод научной статьи на английский язык
Большое спасибо за сотрудничество! Побольше бы таких заказчиков! Александр заранее предложил помощь при переводе терминов. Оплатил мгновенно. Буду рада продолжению сотрудничества.
Нужно было сделать перевод статьи на английский язык. Перевод был сделан быстро(за одну ночь) и качественно, термины переведены правильно.
Ответный отзыв