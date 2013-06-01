Есть два видео на youtube на тему переезда в другие страны, 2 часа 40 минут общей продолжительности. Нужно просмотреть эти видео, понять в какой момент идет речь о какой теме и сформировать тайм-коды. Видео 1: https://www.youtube.com/watch?v=aGmkbbs-dqg&t=1s Видео ...
- Транскрибация1 исполнительЗавершен4 года назад
Необходимо составить двуязычный договор(русский, английский) между российским ИП() и шведской компанией по помощи в подборе персонала. Основные пункты которые нужно указать в договоре: - подбираются разработчики ПО и дата-аналитики - цена за найм одного сотрудника - 1500 евро - ...Юридические услуги1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужно сделать перевод вот этих правил: https://www.gov.uk/take-pet-abroad Собрать со всех 10 страничек в единый файл. Отдельно выделить цветом параграфы, относящиеся к кошкам. Результат предоставить в виде Doc-файла.Переводы1 исполнительЗавершен6 лет назад
Запись - разговор 2х человек на определенную тему по видеосвязи. Есть 3 источника: - Камера снимающая 1-го(звук от него), Камера снимающая 2-го, Запись трансляции (на этой записи снят один человек, а звук от обоих). Звук с ...Видеомонтаж14 заявокЗакрыт6 лет назад
Задачи - разработка и поддержка онлайн биржи трафика с достаточно высокими нагрузками. Технологии - python, tornado, etcd. Требования: Опыт разработки серверных компонент на python Опыт удаленной работы Знакомство с tornadoСистемное программирование6 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходима простая платформа позволяющая проводить пробные ЕГЭ по математике. Включает в себя следующие понятия: - Тема - тематика на которую могут быть задачи. Тема может быть подтемой какой-то другой темы. - Задача -- Описание задачи(Может ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $250
Уточнение тематики доменов 1) Имеется список доменов, предположительно посвящённые Недвижимости в различных контекстах (500 доменов) 2) Имеется список тематик, связанных с недвижимостью.(12 тематик) 3) Для каждого сайта из общего списка следует найти все крупные разделы, посвящённые перечисленным тематикам, ...Редактирование и Корректура4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $150
Есть краулер на python + scrapy (http://scrapy.org/), заточенный на сбор информации с одного сайта. Сайт через некоторое время (достаточно продолжительное) банит машинку с краулером по ip. Нужно доработать краулер таким образом чтобы он обошел это ...Системное программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
Очень срочно нужно перевести статью по автоматической обработке текста. Объем статьи - примерно 20000 знаковПереводы1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Есть web-приложение длы заказа еды (http://zakagiedu.ru/etaj/web/), оно использует фреймворк sencha touch, поэтому работает только в webkit-based браузерах. Нужно сделать примерно такое-же, но с использованием какого-нибудь другого фреймворка, чтобы приложение работало во всех браузерах.HTML-верстка2 заявкиЗакрыт12 лет назад