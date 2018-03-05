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- HTML-верстка9 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо собрать полную базу архитекторов и дизайнеров интерьера. Дизайнеры и Архитекторы интерьеров. Не WEB! города – Санкт-Петербург , Москва , Ярославль , Тверь , Архангельск, Мурманск , Вологда, Череповец, Псков ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день, требуется сделать презентацию для моей компании ! ( розничная продажа напольных покрытий , дверей , лепниого декора . Но основное – напольные покрытия ) формат презентации – ПДФ ...Дизайн продукции8 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день ! требуется создание сайта под ключ тематика натяжные потолки , я думаю сделать на Битрикс – но готов рассматривать варианты. сайт по натяжным потолкам – что то среднее между информационным сайтом и интернет магазином – ...Сайты «под ключ»27 заявокЗакрыт7 лет назад