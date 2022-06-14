first_studio

Добрый день , меня зовут Василий. Я занимаюсь 3D дизайном уже 5 лет и параллельно преподаю в IT институте. Работал с крупными разработчиками из индустрии AAA игр такими как GSC Game World. Мои работы: https://igorsky.artstation.com , также, в случае нашего сотрудничества, готов предоставить доступ в мой телеграмм канал где я делюсь процессом своей работы и даю советы начинающим дизайнерам, там же вы можете ознакомиться с другими примерами моих работ.

Готов взяться за ваш заказ в самое ближайшее время. Цену и дедлайн обсудим!