firstman07

Системный администратор

• Опыт работы в сфере ИТ 13 лет;

• Опыт успешного руководства коллективом до 3-х человек;

• Навыки работы со след. программным обеспечением: Adobe Photoshop, CorelDraw, вся линейка Microsoft Office, Программный комплекс Домино 7, Домино 8, 1С 7.7, 8.1, 8.2. Win 2000 Server, 2003 Server, 2008 Server; Win 2000; Win XP; Win Vista, Win 7, Win 8, MacOS, настройка домена (AD, DNS, DHCP, Terminal) и сетевых политик; установка, конфигурирование MS SQL 2008R2 для 1С 8.2. работа с продуктами Kerio.

• Резервное копирование средствами Acronis, Symantec Ghost Solution Suite, Symantec Backup Exec, Symantec NetBackup.

• Опыт работы с виртуальными средами VMWare, Virtual Box.

• Антивирусная защита локальных сетей по средствам корпоративных антивирусов Kaspersky, Symantec Endpoint Protection

• Организация локальных сетей; настройка компьютеров пользователей, весового и кассового оборудования.

• Установка и настройка прокси-серверов, почтовых серверов, принт-серверов.

• Составление и ведение технической документации.