firstproducer8

Тексты для юристов

Журналист с опытом работы в федеральных СМИ (региональные выпуски КП, АиФ, глянец и корпоративные книги). Образование - филфак ДВФУ.Есть опыт работы редактором информации, заместителем главного редактора Пишу тексты по документам, аудио- и видеофайлам, общению в мессенджере:- репортажей до 50 тыс.просмотров;- у имиджевых интервью, текстов - до 30 тыс.просмотров.Мои публикации (актуальные для страны) цитируют десятки СМИ, в том числе федеральных.