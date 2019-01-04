Привет! Я - современная копирайтерка, знаю что нужно молодежи. Сижу в соц.сетях нонстопом и знаю как продвинуть Вашу идею или продукт
Обо мне и услугах
Здравствуйте. Меня зовут Полина и мне 17 лет.
Думаю, стоит рассказать о моём образовании: я учусь на первом курсе стилистики и визажа, вследствие чего напрямую связана с людьми и маркетингом, продажей своих услуг.
Что уже говорить о умении писать диссертации, доклады и статьи? Думаю, Вы сами понимаете, что опыта у меня в этом немало.
Что я могу Вам предложить?
- Написать статью о каком-либо продукте или услуге (в форме отзыва или рекламы)
- Описание того, что Вам требуется разместить на какой-либо площадке в соц.сети
- Написать рекомендацию с доказательствами, почему мне\кому-либо ещё понравился Ваш продукт или услуга
- Работу с фотошопом (стикеры, лого и прочее)
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