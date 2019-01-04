Привет! Я - современная копирайтерка, знаю что нужно молодежи. Сижу в соц.сетях нонстопом и знаю как продвинуть Вашу идею или продукт

О бо мне и услугах

Здравствуйте. Меня зовут Полина и мне 17 лет.

Думаю, стоит рассказать о моём образовании: я учусь на первом курсе стилистики и визажа, вследствие чего напрямую связана с людьми и маркетингом, продажей своих услуг.

Что уже говорить о умении писать диссертации, доклады и статьи? Думаю, Вы сами понимаете, что опыта у меня в этом немало.

Что я могу Вам предложить?