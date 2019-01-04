fish_nora

Полина fish_nora

 
22 годаРоссия/Артём
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Привет! Я - современная копирайтерка, знаю что нужно молодежи. Сижу в соц.сетях нонстопом и знаю как продвинуть Вашу идею или продукт

Обо мне и услугах

Здравствуйте. Меня зовут Полина и мне 17 лет. 

Думаю, стоит рассказать о моём образовании: я учусь на первом курсе стилистики и визажа, вследствие чего напрямую связана с людьми и маркетингом, продажей своих услуг. 

Что уже говорить о умении писать диссертации, доклады и статьи? Думаю, Вы сами понимаете, что опыта у меня в этом немало. 

Что я могу Вам предложить? 

  • Написать статью о каком-либо продукте или услуге (в форме отзыва или рекламы)
  • Описание того, что Вам требуется разместить на какой-либо площадке в соц.сети
  • Написать рекомендацию с доказательствами, почему мне\кому-либо ещё понравился Ваш продукт или услуга
  • Работу с фотошопом (стикеры, лого и прочее)
Photoshop