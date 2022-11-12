fisherAndr

Статьи | Сценарии | Тексты || Системы управления | Консалтинг

Студент 4 курса технического университета. Есть опыт работы в сфере обучения нейронных сетей, нечётком регулировании систем управления (MatLab). Занимаюсь статистическим исследованием процессов на финансовых рынках, анализом временных рядов, поиском закономерностей.

Ещё силен в сфере копирайтинга: пишу любые тексты, от длинных разглагольствований до SEO-текстов. В этой области кейсы от разных проектов. Занимался разработкой сценариев для YouTube-каналов.

Могу легко работать в сферах смежных указанным, готов разбираться в заданиях любой сложности.