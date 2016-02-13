QA engineer, WEB-сайты. Тестирование и/или участие в разработке проекта для улучшения качества с уровня документации.
- Система управления проектами и совместной работой: Wrike
- Система управления отчетами об ошибках (Bugtrackers): Jira, Redmine, Bugzill.
- Составление Test-Plan, Test-Case, Check-lists.
- Тестирование документации; валидация/верификация.
- Тестирование функциональности программного обеспечения (Functional testing).
- Тестирования удобства пользования (Usability testing).
- Тестирование интерфейса (GUI).
- Тестирование кросс-браузерности.
- Тестирование нагрузочное/производительности и времени отклика сайта (Load/Stress testing).
- Тестирование на проникновение (Pen testing), если необходимо.
- Регрессионное тестирование (Regression testing).
- Анализ данных с помощью клиент-приложений.