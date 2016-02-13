QA engineer, WEB-сайты. Тестирование и/или участие в разработке проекта для улучшения качества с уровня документации.

Система управления проектами и совместной работой: Wrike

Система управления отчетами об ошибках (Bugtrackers): Jira, Redmine, Bugzill.

Составление Test-Plan, Test-Case, Check-lists.

Тестирование документации; валидация/верификация.

Тестирование функциональности программного обеспечения (Functional testing).

Тестирования удобства пользования (Usability testing).

Тестирование интерфейса (GUI).

Тестирование кросс-браузерности.

Тестирование нагрузочное/производительности и времени отклика сайта (Load/Stress testing).

Тестирование на проникновение (Pen testing), если необходимо.

Регрессионное тестирование (Regression testing).

Анализ данных с помощью клиент-приложений.