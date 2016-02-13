fisher_kh

Ефим Мирошниченко fisher_kh

 
44 годаУкраина/Харьков
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
QA engineer, WEB-сайты. Тестирование и/или участие в разработке проекта для улучшения качества с уровня документации.
  • Система управления проектами и совместной работой: Wrike
  • Система управления отчетами об ошибках (Bugtrackers): Jira, Redmine, Bugzill.
  • Составление Test-Plan, Test-Case, Check-lists.
  • Тестирование документации; валидация/верификация.
  • Тестирование функциональности программного обеспечения (Functional testing).
  • Тестирования удобства пользования (Usability testing).
  • Тестирование интерфейса (GUI).
  • Тестирование кросс-браузерности.
  • Тестирование нагрузочное/производительности и времени отклика сайта (Load/Stress testing).
  • Тестирование на проникновение (Pen testing), если необходимо.
  • Регрессионное тестирование (Regression testing).
  • Анализ данных с помощью клиент-приложений.
В случае возникновения каких-либо вопросов, вы можете связаться со мной по телефону 093-978-37-89, skype: fisher_kh, или по электронному адресу: [email protected]
Redmine