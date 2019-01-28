fishermann

Не люблю ходить на работу.

Ищу работу онлайн на постоянной основе.Имею свободное время и профессиональные навыки. HTML5.0. CSS,Python,MySQL, но не люблю.Интересуюсь видеомонтажом.Умею.Чего не умею-освою в процессе.Изучаю как хобби Unix-Linux,в перспективе -Joomla,Javascript,Java.Занимаюсь пчеловодством и столяркой как хобби. Имею иномарку и электроскутер. Слушаю музыку любых направлений,кроме образца димы билана и компании.Дом-2 не смотрю.Вообще-то ведущий специалист,но тут это не важно,отмечаю просто как критерий уровня владением ПК.